Radja Nainggolan parla dell'addio di De Rossi alla Roma: "Per me era un po' come il Daniele Conti al Cagliari, lo sentivi quando stava fuori, quando c'era. E' proprio un simbolo non perché è De Rossi, è simbolo perché lo senti. Mi è dispiaciuto quando è andato via, ma evidentemente aveva dei pensieri come avevo io".