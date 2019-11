ROMA-NAPOLI 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 19′ Zaniolo, 10′st Veretout (rig.), 31′st Milik

Assist: 19’ Spinazzola, 31’st Lozano



Ammoniti: 76′ Kluivert, 76′ Di Lorenzo, 86′ Spinazzola, 88′ Milik, 93′ Under

Espulsi: 96′ Cetin (doppia ammonizione



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo (36’st Under), Pastore (44′st Santon), Kluivert (32’ st Perotti); Dzeko. All: Fonseca.



Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (13’st Lozano), Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne (28′st Younes); Mertens (20’st Llorente), Milik. All.: Davide Ancelotti (Carlo Ancelotti fuori un turno per squalifica).



Arbitro: Rocchi