La Serie A torna subito in campo e l’inizio dell’11esima giornata è con il botto. Si parte infatti con Roma – Napoli, crocevia per la Champions League, con i giallorossi che, approfittando del pareggio dei partenopei con l’Atalanta, si sono presi il quarto posto vincendo a Udine, sorpassando proprio gli azzurri. La squadra di Ancelotti ora è obbligata a vincere per non perdere altro terreno, ma all’Olimpico contro una Roma in crescita, non sarà una passeggiata. Gli analisti prevedono un match incerto, leggerissimo vantaggio per i capitolini, a 2.60, la vittoria del Napoli è a 2.65 mentre il pareggio si gioca a 3.50. Più decisi gli scommettitori nell’assegnare la vittoria agli ospiti, che hanno il 77% delle preferenze. Con i giallorossi si schiera il 15%.