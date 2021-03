Correvano gli anni '80 quando le partite traerano dei veri e propri momenti di festa. Le due squadre erano legate da un forte gemellaggio, tant'è che il match tra i due club venne denominato "".Tutto però subì un forte cambiamento alla fine degli stessi anni '80, più precisamente il 25 ottobre 1987. Quel Roma-Napoli si disputava all'Olimpico e fin dai primi minuti diventò un match ad alta tensione. Segnò subito Pruzzo per i giallorossi, ma i partenopei pareggiarono, nonostante due espulsioni, grazie ad un gol di Francini. Gli animi caldi sfociarono in una sorta di rissa durante la quale Salvatore Bagni, rivolgendosi alla curva giallorossa, fece il gesto dell'ombrello. A nulla servirono le sue scuse. Fu l'episodio decisivo per la fine del gemellaggio tra i due club, anche se i rapporti erano già incrinati dalle lotte scudetto e dalla crescita di risultati delle due compagini in Serie A.Con gli anni le cose non migliorarono e ancora oggi i rapporti non sono più quelli idilliaci di un tempo. Nuove polemiche sono infatti nate nei giorni scorsi quando l’ennesimo rinvio del match tra Juventus e Napoli, calendarizzato per mercoledì 17 marzo, e poi spostato – per accordo tra le due società – al 7 aprile, ha fatto infuriare la Roma che ha inviato una durissima lettera alla Lega di Serie A per contestare la decisione. La squadra giallorossa ha giocato giovedì a Kiev e quindi avrà pochissimo tempo per recuperare, i partenopei invece, prossimo avversario all’Olimpico domenica, hanno potuto riposare. Insomma il Derby del Sole sarà, ancora una volta, un match molto acceso per polemiche e obiettivi comuni.I giallorossi sono rimasti l'ultimo baluardo a rappresentare l'Italia in Europa e sono in fiducia grazie ai due successi contro lo Shakhtar. In mezzo alle due gare di Europa League però c'è stata la sconfitta contro il Parma, che può aver coinciso con le fatiche di Coppa. Il quarto posto, occupato dall'Atalanta, è distante solo 2 punti, quindi il match contro il Napoli sarà fondamentale per la lotta Champions. Tornerà Dzeko dal 1', che dovrebbe essere supportato da Pellegrini e Pedro.Appaiati in classifica alla Roma, i partenopei sono reduci dalla bella e pesante vittoria contro il Milan. Dopo il match di San Siro, per gli uomini di Gattuso arriva un altro importante scontro diretto che può dire molto sul futuro, anche dell'allenatore calabrese che è in scadenza a giugno. Per meritarsi la conferma Ringhio deve almeno ottenere un posto in Champions, ma non sarà facile perché la concorrenza è spietata. Per il match contro gli uomini di Fonseca, oltre al solito ballottaggio in porta (Ospina è favorito), giocherà uno tra Mertens ed Osimhen. Insomma Roma - Napoli un vero e proprio spareggio Champions, una partita fondamentale per entrambe, accomunate dalla voglia di tornare nell'Europa che conta.