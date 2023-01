Adama Traoré è sul mercato e rappresenta un'occasione d'oro dato che a fine stagione è in scadenza di contratto e oggi si può liberare dal Wolverhampton a cifre contenute. Il Napoli è da tempo sul giocatore per l'acquisto a parametro zero, ma anche la Roma, se dovesse davvero liberarsi di Zaniolo subito, potrebbe anticipare la concorrenza entro il 31 dicembre.