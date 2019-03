La sfida alla Roma non è solo sul terreno dell’Olimpico, ma anche sul mercato. Il Napoli non ha mai mollato Nicolò Barella: ma, la presa sul ventiduenne sardo non l’hanno attenuata né la Roma né l’Inter. Il Cagliari non rappresenta un ostacolo: il club del presidente Giulini è consapevole di perdere il centrocampista a fine stagione. Barella ha spiegato al suo entourage, capeggiato dall’agente Alessandro Beltrami, che vuol restare in Italia (spegnendo le sirene della Premier, sponda United e Chelsea), ma che preferisce Milano o Roma. Ad oggi Napoli non è piazza gradita. Lo riporta Il Mattino