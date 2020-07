- e firmato dal presidente azzurro in persona -in occasione della partita dello scorso 5 luglio. Una denuncia sulla mancata osservanza della distanza minima di sicurezza che, protagonista in quell'occasione di un vivace diverbio col ds del Napoli Giuntoli.- La tensione tra i due club era arrivata a livelli di guardia dopo che Giuntoli aveva rincarato la dose davanti ai microfoni eesterno seguito con interesse dal Napoli per il dopo Callejon, si è notevolmente complicata. La Roma chiede l'inserimento di Milik (che andrebbe a rimpiazzare Dzeko) nella trattativa ma pretendendo un conguaglio importante a proprio favore, trovando la dura resistenza di De Laurentiis.- Tornano alla questione che ha fatto scoppiare il caos tra le due società,in occasione della partita al "San Paolo". Dopo le audizioni di Fienga e Manara nei giorni scorsi in Procura Federale, nei prossimi giorni sarà il turno anche di Baldissoni, Gombar, di Giuntoli e del responsabile della sicurezza del Napoli Iannone. La Roma contesta anche le modalità con cui il club azzurro ha deciso di comunicare ai media i fatti e ribadisce la correttezza della propria condotta, tanto che il dottor Manara aveva fornito come garanzia i tamponi svolti dalla squadra e dallo staff medico nelle ore immediatamente precedenti al match.