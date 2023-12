La 17a giornata di Serie A si chiude con il big match tra Roma e Napoli. Tre punti sotto l'albero per una delle due squadre che si stanno giocando un posto in zona europea. La squadra di Mazzarri ha totalizzato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, è sesta a -4 dal Bologna che ha appena vinto contro l'Atalanta. La Roma arriva da due partite senza vittoria (un pareggio e un ko), prima aveva vinto le due precedenti che l'hanno portata a -2 dal Napoli. Oggi Mourinho tenterà il sorpasso, spinto dall'entusiasmo dell'Olimpico.



Le formazioni ufficiali:



Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. All.: Mourinho.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Mazarri.