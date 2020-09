Laè una, poi in realtà a volte sembrano tante. Sul mercato per esempio, in queste settimane sicuramente.C'è la missione di Federico Cherubini dietro i passi avanti per Olivierper non ritrovarsi con il cerino in mano a fine mercato. C'è la programmazione di Fabionella cabina di regia dell'intreccio che Proprio ieri sera su Calciomercato.com abbiamo anticipato il summit a distanza tra i dirigenti bianconeri e quelli giallorossi , a sottolineare come, magari a costo di rivedere verso l'alto l'accordo raggiunto un paio di settimane fa per la cessione del bosniaco (10 milioni più 2 di bonus): qualcosa si muove a Napoli, la sola cessione (magari in Germania) di Cengiz Under non basterebbe, alla Roma può servire un sostegno economico maggiore.Mentre Milik fa la sua parte arrivando se necessario allo scontro con il Napoli,: come a dire, se non va a Roma sperando nella Juve, fa una scelta poco conveniente. Il tutto aspettando che anche Aurelio De Laurentiis possa rivedere, questa volta al ribasso, le proprie pretese.E nelle ultime 48 ore sono riprese spedite le trattative sull'asse Roma-Napoli per il polacco. Il tempo scorre, dal loro punto di vista pure di più perché se nel frattempo si sbloccasse per prima la pratica Suarez allora tutti questi ragionamenti sarebbero pure potuti restare vani.La nuova era Friedkin, solo per lui, potrebbe dunque cominciare rinunciando a Dzeko.