Coda polemica al termine di Roma-Napoli tra Massimiliano Irrati e parte della Roma. Sarà punito con una lunga squalifica Rapetti, il preparatore atletico che ha aggredito verbalmente il fischietto di Pistoia. Poi Irrati si è reso protagonista di un pestone involontario che ha mandato su tutte le furie Karsdorp. L'olandese ha reagito malamente, i due si sono trovati testa contro testa in pochi secondi e sono dovuti intervenire i membri dello staff giallorosso per separarli. Ma dall'Aia assicurano che si è trattato di un malinteso e che quindi lo stesso Karsdorp non dovrebbe essere sanzionato. Irrati non dovrebbe aver scritto nulla nel referto e quindi sembra scongiurato il pericolo squalifica.