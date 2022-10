Luciano Spalletti tornerà a Roma, in quello stadio Olimpico che per tanti anni è stata casa sua, da primo in classifica con il suo Napoli, reduce da 10 vittorie consecutive Champions League compresa. Di fronte si troverà Josè Mourinho, attuale tecnico della Roma, mai battuto in sei precedenti. Per gli esperti per Spalletti potrebbe essere la volta giusta per sfatare il tabù Special One, con il successo partenopeo, a 2,40, in vantaggio sulla vittoria giallorossa offerta a 2,90. Sale invece a 3,60 il segno «X». Il Napoli è il miglior attacco in campionato, anche in trasferta, e per questo motivo – contro una squadra che in casa ha segnato sempre tranne che in un’occasione – prevale il Goal, a 1,62, sul No Goal proposto a 2,25. Il tecnico del Napoli si affida al proprio capocannoniere, Kvicha Kvaratskhelia, già a segno all’Olimpico contro la Lazio. La rete inaugurale nel match dello georgiano vale 7 volte la posta, mentre sale a 8,50 il gol che apre le marcature a opera di Nicolò Zaniolo, ancora a digiuno durante questa stagione e fermo alla rete in Conference League che diede il trofeo ai giallorossi.