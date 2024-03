Roma, Ndicka non partirà per la Costa d'Avorio: il motivo

Evan Ndicka non partirà con la Costa d'Avorio per la sosta nazionali. Come riporta la federazione ivoriana, infatti, il centrale giallorosso ha accusato un problema muscolare nell'ultimo allenamento con la squadra, il 16 marzo, e per precauzione non ci sarà nelle partite contro Uruguay e Benin. Il difensore classe '99 resterà a Trigoria per recuperare dall'infortunio ed essere a disposizione per la ripresa del campionato che sarà l'1 aprile contro il Lecce.