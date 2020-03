La Roma sta monitorando Viktor Kolavenko, 24 anni, centrocampista dello Shakhtar Donetsk, che Fonseca conosce molto bene, riporta “La Gazzetta dello Sport”. L’ucraino, svincolato a giugno, in questa stagione ha giocato 21 partite (2 gol). In Nazionale ha 26 presenze. Gli piace giocare in posizione centrale e inserirsi alle spalle della punta: potrebbe rappresentare il vice Pellegrini se Pastore dovesse salutare in questa sessione di mercato.