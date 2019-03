Uno sfogo durissimo, a voce alta, inequivocabile. La sconfitta con la Spal a Ferrara ha fatto male a Claudio Ranieri, che però prima di presentarsi ai microfoni e manifestare quella rabbia, l’aveva trasferita ai calciatori con decisione: “Forse non l’avete capito: avete finito gli alibi” riporta Repubblica.it.



Negli ultimi dieci giorni la società ha deciso di correggere i propri errori: via Di Francesco, via Monchi. Ranieri si aspettava di più dai campioni con stipendi altissimi apparsi inutilmente nervosi ed egoisti. Dai campioni apparenti pagati come tali ma che come tali non rendono e forse non hanno reso mai. E lo ha detto a loro, direttamente, con urla filtrate oltre le mura dello spogliatoio dello stadio Mazza