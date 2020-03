Nessuna chiamata, nessun incontro. Nemmeno prima dell'emergenza coronavirus. E quindi nessuna richiesta economica da parte di Lorenzo Pellegrini che attende l'evolversi pure della questione societaria prima di sedersi e trattare l'eventuale rinnovo di contratto con eliminazione della clausola come filtra da fonti vicine al calciatore. Il centrocampista della Roma non avrebbe quindi avanzato alcuna richiesta di aumento e attende una chiamata del club in caso di eventuali novità. Al momento non ce ne sono anche per la questione societaria, con il passaggio da Pallotta a Friedkin ora non così sicuro come due settimane fa.



CONTRATTO - Attualmente Pellegrini è comunque "protetto" da un contratto fino al 2022 a poco più di 2 milioni. La Roma, invece, non sarebbe protetta dalle offerte di club come Inter o Everton che in estate con 30 milioni (e il sì del giocatore) potrebbero prendere uno dei migliori talenti azzurri. Lo stesso Pellegrini però è molto attaccato ai colori giallorossi e - come accaduto la scorsa estate - potrebbe dire no alle offerte.