A poco più di 2 ore dalla deadline la Roma non ha ancora notizie da Mkhitaryan. ​E questo silenzio a Trigoria viene interpretato come un segnale negativo nonostante la voglia di avere ancora l'armeno in giallorosso. A mezzanotte scade l’opzione di rinnovo automatico del contratto, ma anche l’offerta che la Roma ha fatto di recente al giocatore: un anno alle stesse condizioni del precedente più opzione - a condizioni molto facili - per un’altra stagione. C'è tempo fino a mezzanotte per cambiare idea ma se il suo agente Raiola non dovesse comunicare entro oggi le sue intenzioni, per la Roma da domani non sarà più un giocatore giallorosso nonostante l'interpretazione sul rinnovo annuale post 31 maggio. Sulle sue tracce ci sono Zenit e Monaco, ma si vocifera di proposte del suo agente pure a Juve e Inter che al momento non sembrano interessate.