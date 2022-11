La Roma non ha alcuna fretta per blindare Nicolò Zaniolo. L'esterno italiano è in scadenza il 30 giugno 2024 e sta chiedendo cifre importantissime per avvicinarsi il più possibile ai più pagati della rosa. L'incontro, riporta il Corriere dello Sport, sarà rimandato al post-Mondiale aiutando i club interessati come la Juventus ad insinuarsi fra le pieghe di un rapporto da cementare.