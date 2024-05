Roma, nessuna squalifica per Cristante

10 minuti fa



La LegaSerie A tramite un comunicato sul proprio sito ha reso note le decisioni del GiudiceSportivo. Nessuna squalifica per Bryan Cristante nonostante nei giorni scorsi fosse trapelata la notizia di una possibile sanzione. Il giocatore giallorosso era stato immortalato dalle telecamere attorno al minuto 75 intento a pronunciare una presunta espressione blasfema. La presunta bestemmia è stata notata solamente da un video senza presenza di audio tanto che nel documento redatto dal Giudice Sportivo non c'è nessun riferimento a riguardo. Cristante sarà dunque regolarmente in campo nello scontro diretto Champions contro l'Atalanta.