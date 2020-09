Rick Karsdorp non giocherà nella Roma in questa stagione. Nonostante l’interruzione della trattativa con l’Atalanta, che ha ripiegato su Piccini del Valencia, il terzino è pronto a trasferirsi altrove. Come riporta Sky Sport, il Genoa si è mosso con il neo ds Faggiano ed è a un passo dal prendere l’olandese. Ancora Italia dunque, ma nuova dimensione. Karsdorp prova a ripartire.