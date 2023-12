Piccole buone notizie per la Roma e soprattutto per Paulo Dybala. L'attaccante argentino si è fermato per tempo durante la sfida contro la Fiorentina e il problema muscolare accusato dopo il contrasto con Arthur non è così serio come sembrava nell'immediato post partita.



Già in mattinata le sensazioni erano di cauto ottimismo e la certezza è arrivata nel primo pomeriggio. Niente lesioni e uno stop che non sarà così lungo e che si attesterà, se il percorso di recupero andrà per il meglio, in 8-10 giorni



Sicuramente non ci sarà col Bologna e in Coppa Italia contro il Frosinone, ma l'obiettivo della Joya e di Mourinho è quello di riaverlo a disposizione per la fondamentale sfida per il 4° posto in classifica contro il Napoli prevista per il 23 dicembre alle 20.45 allo Stadio Olimpico.