Aspettando Dybala. Stasera (calcio d'inizio alle ore 20) la Roma gioca con il Nizza l'ultima amichevole della tournée in Portogallo. Mourinho non rischia l'attaccante argentino ex Juventus, il cui esordio in maglia giallorossa slitta a sabato prossimo contro il Tottenham di Conte.



FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA: Svilar; Karsdorp, Smalling, Kumbulla; Spinazzola, Matic, Veretout, Vina; Zaniolo, Perez; Shomurodov. All. Mourinho.



NIZZA: Bulka; Atal, Todibo, Dante, Bard; Rosario, Lemina; Stengs, Maurice, Ilie; Brahimi. All. Favre.