Ieri Nicolasnon è sceso in campo nella sfida vinta dalcontro il Sassuolo, alimentando le voci circa un suo passaggio alla. Urbano, presidente granata, ha così parlato dopo il match: "La Roma non può contattare i nostri giocatori, c'è un impegno scritto per cui ogni contatto tra la Roma e i nostri giocatori vale una penale da 900mila euro . Quindi lo contattino pure e ci prendiamo i soldi, ci prendiamo i 900mila euro…".Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso: "In merito alle dichiarazioni del presidente del Torino FC Urbano Cairo, riportate da alcuni organi di stampa, la Roma precisa di non aver mai contattato alcun calciatore del Torino e di non essere interessata ad alcun tesserato della società granata". Niente contatto con, mentre resta viva, nonostante le difficoltà, l'ipotesi Rugani.