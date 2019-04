La Roma è da settimane alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione, il sogno si chiama Antonio Conte mentre l'ipotesi più plausibile è Maurizio Sarri, nelle ultime ore però come riporta il Corriere dello Sport, sta prendendo quota l'idea di confermare l'attuale tecnico Claudio Ranieri, che grazie all'ottimo lavoro svolto in particolare sulla testa dei giocatori e un'eventuale qualificazione in Champions League può guadagnarsi la riconferma anche per il prossimo anno.