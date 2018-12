Non solo Koaumè. Nelle priorità del mercato invernale della Roma, infatti, al primo posto c'è l'esigenza di acquistare un mediano che possa dar respiro a De Rossi. Così nell'incontro tra Minieri e Monchi si è parlato anche di Godfred Donsah che è gestito dallo studio a cui fa capo lo stesso Minieri, anche se il procuratore del ghanese resta Paglieri. Il centrocampista del Bologna, reduce dalla frattura al perone ma ormai prossimo al ritorno in campo, ha le caratteristiche ideale: costa meno di 15 milioni, è giovane e ha il dinamismo che manca al reparto di Di Francesco. Nell'affare potrebbe rientrare pure la cessione in prestito di giovani come Celar o Riccardi.