Roma: negli Usa si sta parlando di tutto, anche se oggi il d.g. Baldissoni si darà il cambio con il d.s. Monchi al fianco del presidente Pallotta. Tutti lì (compresi il direttore marketing Calvo e quello strategie media Fienga, che incontreranno i pari grado della Raptor), per decidere il futuro della Roma per quanto riguarda stadio, rinnovi e calciomercato.



Monchi metterà sul piatto della bilancia una serie di nomi che sta monitorando da tempo. Il primo, che però è anche il più caro di tutti, è il difensore dell’Ajax, de Ligt. Il prezzo però è già altissimo, circa 50 milioni, anche se il rapporto privilegiato tra Monchi e Raiola potrebbe essere una chiave interessante.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, c’è poi la questione Tonali, su cui la Roma ha messo gli occhi da tempo, anche se i 20 milioni che vuole il Brescia sembrano tanti. Infine dal Brasile rimbalza la notizia di un interessamento per Leo Duarte, difensore centrale del Flamengo.