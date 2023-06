La Roma è vigile sul mercato: ha anticipato tutti su Aouar e N'Dicka portandosi a casa due parametri zero e ora è alla ricerca di una punta per sostituire Abraham infortunato (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, sarà out per tutta la prossima stagione) e continua a monitorare la situazione Frattesi. La priorità dei giallorossi però è il mercato in uscita, devono fare 30 milioni di plusvalenze entro la fine del mese. La prima cessione - già ufficiale - è quella del classe 2003 Tahirovic all'Ajax per 8,5 milioni più il 15% sulla futura rivendita, ma non sarà l'unico giovane sacrificato sul mercato per raggiungere l'obiettivo.



