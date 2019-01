Non solo Manchester United per Kostas Manolas. Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore greco della Roma sta attirando le attenzioni di diversi club, su tutti il Chelsea di Maurizio Sarri. La clausola rescissoria da 36 milioni di euro fa gola alle big d’Europa, intenzionate a sondare il terreno con il club giallorosso per provare a mettere le mani sul cartellino del difensore centrale. L’eventuale trattativa, comunque, è rimandata al mercato estivo: la clausola non è valida nel mese di gennaio.