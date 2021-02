. "Il Consiglio di Amministrazione della A.S. Roma S.p.A. (“AS Roma” o la “Società”) ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2020 (la “Relazione”), relativa all’andamento gestionale del primo semestre (il “Semestre”) dell’esercizio sociale 2020-21, redatta ai sensi dell’art. 154-ter, comma 2, del Testo Unico della Finanza, introdotto dal D. Lgs. 195/2007, in attuazione alla direttiva 2004/109/CE (c.d. “Direttiva transparency”).Dai numeri diffusi si notano i dati al 31 dicembre 2020.(+4.057.000 rispetto al 31 dicembre 2019).. I ricavi derivanti dalla gestione dei calciatori sono invece pari a 17,7 milioni (16,98 milioni nel primo semestre 2029-2020). Complessivamente i ricavi del gruppo AS Roma nel primo semestre 2020-2021 sono dunque stati pari a 116,39 milioni di euro (111,2 nel primo semestre 2019-2020)."La proprietà della AS Roma intende investire, per essere competitiva, in una squadra vincente che possa giocare in un nuovo stadio moderno ed efficiente. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing, nonché alla luce delle ultime comunicazioni di Roma Capitale,. Il Consiglio di Amministrazione ha constatato, inoltre, che anche la pandemia ha radicalmente modificato lo scenario economico internazionale, comprese le prospettive finanziarie dell’attuale progetto stadio. Tale decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione nell’interesse della Società, ricordando che la stessa sarebbe stata la mera utilizzatrice dell’impianto, ed è stata comunicata all’Amministrazione di Roma Capitale in data odierna. Ciò posto, la Società conferma l’intenzione di rafforzare il dialogo con l’Amministrazione di Roma Capitale, la Regione e tutte le Istituzioni preposte, le Università di Roma e le Istituzioni sportive, per realizzare uno stadio verde, sostenibile ed integrato con il territorio, discutendo in modo costruttivo tutte le ipotesi, inclusa Tor di Valle, e valutando tutte le possibili iniziative a tutela degli interessi della Società, di tutti i suoi azionisti e dei suoi tifosi".