La Roma non vince quasi mai contro una big. Da oltre due anni ormai. Una maledizione che neanche José Mourinho è riuscito a spezzare. Dalla stagione 2018-19, infatti, in 40 partite contro Inter, Juventus, Napoli, Lazio, Milan e Atalanta la Roma ha raccolto appena 6 vittorie, con 15 pareggi e 19 sconfitte. Un totale, quindi, di 33 punti conquistati che rappresenta una media da squadra che lotta per non retrocedere. Le difficoltà più grandi sono con Inter e Atalanta con cui in 12 partite, I giallorossi non sono mai riusciti a vincere collezionando in totale 8 pareggi e 4 ko.