Sforare i tempi per vendere al prezzo giusto. La Roma deve mettere a bilancio circa 45 milioni di euro in plusvalenze entro il 30 giugno. Gli altri club acquirenti lo sanno e se ne approfittano, offrendo cifre al ribasso: vedi l'Inter per Dzeko, la Juve per Zaniolo e il Napoli per Manolas. Così, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club giallorosso ha chiesto all'Uefa di spostare il consuntivo al 31 agosto.