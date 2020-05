La pandemia coronavirus ha interrotto, ma non fatto saltare la trattativa per il passaggio di proprietà della Roma. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente giallorosso James Pallotta ha rifiutato una nuova offerta di Dan Friedkin da 575 milioni di euro, 135 milioni in meno rispetto alla cifra (710 milioni) proposta lo scorso dicembre. La trattativa va avanti e, per arrivare a una possibile nuova valutazione, sarà fondamentale l'assemblea per l'approvazione della semestrale il 29 giugno.



STADIO - Il giorno dopo scade il termine entro cui Vitek potrà esercitare l'opzione per rilevare per 55/60 milioni di euro il pacchetto di Parnasi, finito nella pancia di Unicredit, esclusa la società Eurnova, che detiene i terreni e il progetto del nuovo stadio a Tor di Valle.