"Non sono preoccupato": James Pallotta lancia un messaggio ai tifosi della Roma. La trattativa per la cessione del club giallorosso a Dan Friedkin può riaprirsi per una cifra intorno ai 600 milioni di euro. Capitolo stadio: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il magnate ceco Radovan Vitek ha ripreso i contatti con UniCredit per l'acquisizione sulla base di circa 250 milioni delle tre imprese di Luca Parnasi (Capital Devi, Parsitalia ed Eurnova). Quest'ultima detiene i terreni di Tor di Valle dove sorgerebbe l'impianto. Intanto la sindaca Virginia Raggi ha dichiarato: "Il dossier sta andando avanti, al momento ci sono tanti temi sul tavolo e noi stiamo privilegiando l’apertura dei cantieri".