Non molla. Anzi, rilancia. Mentre il progetto stadio non vede ancora la luce, le voci su presunte - trattative per la cessione della Roma non si stoppano, la Curva Sud lo contesta e forze più o meno oscure della città lo spingono a farsi da parte, James Pallotta non ha la minima intenzione, ad oggi, di cedere il timone del club. L'ultima prova è - secondo quanto risulta a Il Tempo - una disponibilità già espressa dal presidente a varare il terzo aumento di capitale della sua gestione, giunta al nono anno. Nella prima settimana di ottobre il cda di As Roma si accinge ad approvare un altro bilancio in perdita, nonostante 130 milioni circa di plusvalenze realizzate sul mercato e i 70 milioni ricavati dalla partecipazione alla Champions. Con la prospettiva di un'annata in cui la squadra non giocherà la coppa più ricca, i conti peggioreranno ancora visto che nel frattempo il presunto taglio dei costi è rimasto un obiettivo solo a parole. E allora la prossima assemblea dei soci potrebbe essere l'occasione giusta per parlare della ricapitalizzazione da 90 milioni che potrebbe materializzarsi durante il 2020, dopo la chiusura dell'esercizio aperto a luglio.