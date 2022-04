Nelle scorse già qualcosa era cominciato a circolare, ma ieri è stato il Daily Star a rilanciare: se l’Arsenal arriverà in Champions, pronta un’offerta da 60 milioni per Abraham Detto che la qualificazione è da conquistare, la Roma non intende cedere il suo gioiello, anche perché sa che nel 2023 il Chelsea può riprenderlo per 80 milioni. Servirebbe un lasciapassare dei Blues per ogni eventuale vendita in questa finestra di mercato.