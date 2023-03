Brutte notizie per la Roma e Mourinho. Nella gara di Europa League contro la Real Sociedad, Andrea Belotti ha riportato la frattura del polso sinistro dopo uno scontro di gioco. È già corsa contro il tempo per la sfida al Sassuolo ma il Gallo dovrebbe saltarla, nonostante l’ipotesi di un tutore da applicare all’arto fratturato.



Questa mattina il centravanti della Roma si è sottoposto infatti agli accertamenti che hanno evidenziato l’infrazione. Ancora da stabilire i tempi di recupero, ma è quasi certo che l’attaccante non potrà prendere parte al prossimo match in programma domenica sera allo stadio Olimpico. Belotti era subentrato al 60’, si prospettano dunque straordinari per Tammy Abraham.



Da valutare anche le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito malconcio dalla partita contro gli spagnoli.