Dopo l'incontro a Milano proseguono i contatti tra la Roma e l'entourage di Pastore per cercare una soluzione in uscita. Il club giallorosso, dopo aver atteso invano l'offerta di qualche squadra per l'argentino, ha offerto una buonuscita per la rescissione. El Flaco, però, chiede 4,5 milioni. Praticamente lo stipendio annuale. Considerato che la scadenza del suo contratto è datata 2023 la Roma risparmiarebbe comunque ma per ora non si è detta disponibile ad arrivare a quella cifra. Oggi Pinto cercherà di trovare un punto di incontro. Intanto il profilo social di Pastore è stato preso d'assalto da insulti e critichi di alcuni tifosi romanisti.