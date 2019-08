Steven Nzonzi è ad un passo dall'addio alla Roma. Dopo appena una stagione in giallorosso, il centrocampista francese acquistato dal Siviglia si appresta ad essere ceduto, non rientrando nei piani societari e del nuovo allenatore Fonseca. Come riferisce Sky Sport, i giallorossi hanno raggiunto un'intesa col Galatasaray per il prestito secco di Nzonzi, con l'ingaggio di circa 3 milioni di euro netti che sarà interamente pagato dal club turco. Che si riserva un'opzione per rinnovare per un'altra stagione il prestito del giocatore il prossimo giugno.