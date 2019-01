La Roma torna in campo. La formazione giallorossa prosegue la preparazione in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia che vedrà l'undici di Di Francesco opposto alla Virtus Entella. Lavoro differenziato in campo per Manolas ed El Shaarawy, oltre che per Coric e Santon. Il difensore greco è ancora alle prese con la lesione al flessore e punta a tornare il 19 contro il Torino. Solo palestra per De Rossi e Nzonzi, le cui condizioni restano da valutare per via della lussazione al dito del piede riportata due giorni fa. Entrambi non saranno a disposizione con l'Entella.