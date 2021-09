Chiuso il mercato in entrata, la Roma è al lavoro per sfoltire la rosa. Risolto il contratto con il Flaco Pastore che ripartirà dall'Elche in Spagna, il ds Tiago Pinto deve sistemare alcuni giocatori fuori dai piani tecnici di Mourinho: da Santon a Riccardi, passando per Fazio e Nzonzi. E proprio il nodo legato al centrocampista francese dovrebbe sciogliersi nelle prossime ore.



L'ACCORDO - Dal Qatar infatti fanno sapere che l'ex Rennes ha trovato l'accordo con l’Al Rayyan, squadra allenata da Laurent Blanc e dove gioca il suo ex compagno al Siviglia Gabriel Mercado. Secondo il portale locale Staddoha, Nzonzi è pronto a trasferirsi in Qatar e già nella giornata di domani dovrebbe raggiungere Doha per firmare il nuovo contratto. Lì il mercato è ancora aperto e lo sarà fino al 30 settembre, l'Al Rayyan è a un passo da Nzonzi che potrebbe debuttare già sabato prossimo nella prima giornata di campionato.



GLI ALTRI - Escluso dalla lista europea, Nzonzi - come anche Santon e Fazio - è stato inserito in quella per la Serie A, ma solo perché c'erano alcuni slot liberi che dovevano essere necessariamente riempiti per regolamento. Il futuro del francese però è lontano da Roma e dall'Italia, il centrocampista ripartirà dal Qatar. Lì dove ci sono anche Andrea Stramaccioni e l'ex Barça Xavi: Strama è il nuovo allenatore dell'Al-Gharafa, lo spagnolo è sulla panchina dell'Al-Saad da tre anni. E presto, Steven Nzonzi, diventerà un nuovo centrocampista dell'Al Rayyan di Blanc.