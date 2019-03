Steven Nzonzi può salutare la Roma dopo una sola stagione. Il Campione del Mondo con la Francia, arrivato dal Siviglia in estate, non ha legato con la tifoseria, ha chiuso i social e spinge per tornare in Inghilterra, dove vive il figlio. Lo scrive gazzetta.it, con i giallorossi che però non hanno ricevuto nessuna offerta dalla Premier.



Timidi sondaggi sono arrivati dalla Ligue 1, con l'ex Garcia che vorrebbe portarlo a Marsiglia, ma niente offerta concreta. Anche perché il cartellino di Nzonzi è costato 30 milioni di euro, e l'ingaggio pesa sulle casse, con 3 milioni a stagione fino al 2022. Vietato fare minusvalenza per la Roma.