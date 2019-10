Sekou Sanogo ha scritto la storia dello Young Boys, squadra dal grande blasone nel campionato svizzero. Classe 1989, ivoriano, è stato per 5 anni il miglior centrocampista del calcio elvetico. Muscoli, temperamento e grande capacità tattica: Sanogo ha contribuito alla scalata del club di Berna vincendo due volte consecutivamente il titolo, arrivando in finale di coppa. Ha accumulato una certa esperienza a livello internazionale totalizzando diverse presenze in Europa League e Champions League dove si è tolto la grande soddisfazione di battere la Juventus di Cristiano Ronaldo. Nel gennaio del 2019 è passato all'Al-Ittihad per 7 milioni di euro. Era una precisa richiesta del tecnico Bilic che lo ha voluto fortemente. La sua storia nel club saudita è cambiata drasticamente con l'allontanamento del tecnico croato: Sanogo in estate non è stato inserito nella lista perchè era considerato un giocatore della vecchia proprietà, voluto dal vecchio allenatore. Non gli sono stati riconosciuti alcuni mesi di stipendio e per questo si è svincolato e ora è libero di accasarsi in un altro club a parametro zero. Un'occasione importante per la Roma che già nel mercato invernale scorso lo aveva cercato a lungo e ora si trova costretta a fronteggiare l'emergenza infortuni a centrocampo.