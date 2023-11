La Roma è alla ricerca di un difensore centrale. Il primo nome sulla lista di Mourinho è quello di Eric Dier, che il Tottenham potrebbe cedere 6 prima della scadenza di contratto. Sempre a Londra però ci sono altri due difensori sul mercato. Entrambi giocano (si fa per dire) nel Chelsea.Il primo è il 24enne Malang Sarr, già offerto durante la trattativa Lukaku. Il problema dell’ex talento del Nizza è che non gioca da tempo (causa scelta tecnica) e probabilmente andrebbe ricondizionato anche da un punto di vista mentale. Situazione simile per Trevoh Chalobah che lo scorso anno era uno dei giocatori con più presenze, prima dell’arrivo di Pochettino che lo relegato sempre ai margini della rosa titolare. Entrambi possono arrivare in prestito. Molte meno possibilità per Kiwior che non trova spazio all’Arsenal. Ma i Gunners non sono disposti, almeno per ora, a una soluzione temporanea