La Juventus pensa al futuro sul mercato e, in particolare, sembra pronta a rivoluzionare la propria situazione tra i centrali di difesa. Tanti i nomi d'interesse per i bianconeri, mentre restano delicate le questioni interne che riguardano Medhi Benatia e Daniele Rugani. In particolare, quest'ultimo sembra prossimo al rinnovo, anche se la Roma, come racconta Il Corriere dello Sport, lo segue da vicino in vista della prossima estate.