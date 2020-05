Da Pedro a Boga, da Londra – sponda Chelsea – a Roma passando per Sassuolo. Questo l’intreccio di mercato che lega i due club, vista la volontà giallorossa di mettere le mani sul talento dei neroverdi. Jeremy Boga infatti, secondo quanto riporta goal.com, sarebbe conteso anche dai blues, che vantano un diritto di recompra sul suo cartellino. Gli inglesi lo potrebbero infatti portare a Londra per circa 15 milioni di euro e trattare poi la sua cessione definitiva con Petrachi. Il diesse romanista continua quindi ad avere un legame stretto con i blues, visto l’affare Zappacosta della scorsa estate e vista l’idea Pedro più volte rilanciata per il futuro della squadra.