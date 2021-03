C’è anche la Roma sulle tracce dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, reduce dalla splendida tripletta sul campo del Benevento. Il calciatore serbo, nelle mire pure di Borussia Dortmund e Tottenham, ha un contratto in scadenza nel 2023 e nelle prossime settimane si attende il ritorno a Firenze Rocco Commisso per imprimere una svolta alla trattativa per il rinnovo.