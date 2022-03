Ventuno gol e il sorpasso vicino a due mostri come Batistuta e Montella per gol alla prima stagione in maglia giallorossa. Tammy Abraham è tra le poche note felici della Roma di Mourinho. Come riportato dal quotidiano britannico Manchester Evening News, però lo United sarebbe piombato sull'attaccante giallorosso. I Red Devils stanno faticando in questa stagione e in estate dovrebbero sostituire Edinson Cavani. Il Matador ex Napoli ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e non sembrerebbero esserci venti di rinnovo per lui. La Roma dunque non dovrà solo difendersi dagli attacchi del Chelsea, che ha un diritto di recompra fissato ad 80 milioni tra un anno e mezzo.