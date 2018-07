Secondo Sky Sport, la Fiorentina non molla Domenico, profilo accostato anche al Milan per un eventuale post Suso. Dopo il tentativo di qualche giorno fa, la società viola prosegue infatti nel pressing per l’esterno neroverde: l’offerta è arrivata a 15 milioni cash più alcuni giovani come contropartita. La richiesta del Sassuolo è 30 milioni totali tra parte economica e uno o due giovani, tra cui Sottil.