La Juventus a gennaio vorrebbe assicurarsi un sostituto per Cuadrado e uno dei nomi più caldi resta Karsdorp. Se la società non dovesse aver ancora colmato la lacuna e la Roma dovesse aprire ad un presito, ipotesi al momento lontana, i discorsi tra le due parti verrebbero approfonditi. In primavera, scrive Tuttosport, la Juve vorrebbe cominciare a far pressing anche su Smalling, in modo da averlo a parametro zero, a meno che non accetti una proposta della Roma al ribasso con prolungamento fino al 2025. Sul centrale inglese c'è anche l'Inter.