La Roma si butta su Mauro Icardi. Come scrive il Corriere della Sera, salutato Edin Dzeko, pronto a diventare l'erede di Romelu Lukaku all'Inter, i giallorossi aprono le porte, in prestito al 9 del Paris Saint-Germain, che si accollerà parte dell'ingaggio di Maurito, in gol alla prima in Ligue 1.