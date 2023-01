Entrata in tackle della Premier per Nicolò Zaniolo. Il Bournemouth fa sul serio e durante i colloqui per Vina ha offerto 30 milioni di euro più bonus alla Roma in formula definitiva addirittura con percentuale del 10% sulla futura rivendita. Un'offerta che ovviamente a Trigoria accetterebbero di corsa, ma Zaniolo fin qui ha sempre fatto sapere di voler solo top club mettendo il Milan in cima alla lista delle preferenze. Difficile possa cambiare idea per un club che lotta per la retrocessione in Premier e che ha appena chiuso con la Roma per Vina. I rossoneri sono tuttavia ancora lontani dalle richieste giallorosse di un prestito con obbligo di riscatto non vincolato ad almeno 28 milioni di euro.